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مسلح يقتحم بنكاً في لبنان لاستعادة مدخراته

مسلح يقتحم بنكاً في لبنان لاستعادة مدخراته
16 سبتمبر 2022 12:34

قال مصدر أمني لبناني، إن رجلاً مسلحاً اعتقل بعد اقتحامه بنكاً لبنانياً في مدينة الغازية في جنوب البلاد صباح اليوم الجمعة لمحاولة استعادة مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

وأضاف المصدر أن الرجل نجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس في الغازية قبل اعتقاله.
وهذا ثالث حادث على الأقل هذا الأسبوع يشمل اقتحام مودعين لبنوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة.

 

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