السبت 17 سبتمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة
سيف بن زايد: هدفنا سعادة أبناء الوطن
صحيفة تركية: أردوغان أراد لقاء الرئيس السوري
عبدالله بن زايد: الإمارات منارة عالمية للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية
اللبنانيون يقطعون الأشجار استعداداً لبرد الشتاء
في مجلس محمد بن زايد.. حامد بن زايد يشهد محاضرة «التعليم والتعلم»
الانتخابات العراقية.. اتفاق على المبدأ واختلاف على التفاصيل
عبدالله بن زايد: رسمنا مساراً جديداً للمنطقة
بوتين يحذر من ردٍ روسي قوي على أوكرانيا
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة الملكة إليزابيث
«الحوثي» يحول الحديدة ثكنة عسكرية
6 أجهزة عالية التقنية تميز «المستكشف راشد»
«السيادة السوداني» يجدد تعهده بتسليم السلطة للمدنيين
«فريق إكسبو» يقدم عرضاً ملهماً في الأمم المتحدة
«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية».. منصة عالمية للتراث الإنساني
1.45 مليار دولار مساعدات أميركية سنوية للأردن حتى 2029
31 ألف مقعد يومياً لاختبار «إمسات»
البنوك اللبنانية تواجه موجة اقتحامات بالإغلاق
«الهلال» يواصل مساندة متضرري السيول في باكستان والسودان
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مقتل 135 جندياً أرمينياً في المواجهات مع أذربيجان
مقتل 135 جندياً أرمينياً في المواجهات مع أذربيجان
16 سبتمبر 2022 12:02
قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الجمعة، إن 135 جندياً أرمينياً قتلوا في اشتباكات مع أذربيجان هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن جلسة للبرلمان الأرميني.
تتبادل باكو ويريفان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع القتال الذي دار هذا الأسبوع، وهي أعنف اشتباكات بين البلدين منذ حرب استمرت ستة أسابيع في عام 2020 خلفت آلاف القتلى.
أخبار ذات صلة
الإمارات: ضرورة تجنب التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان
أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الاتهامات أمام مجلس الأمن
المصدر: وكالات
مواجهات
أرمينيا
أذربيجان
الأكثر قراءة
دنيا
علامات في الأظافر تنذر بالإصابة بالسكري
12 سبتمبر 2022
الاقتصادي
علامات تدل على أن هناك من يتجسس على هاتفك!
12 سبتمبر 2022
الاقتصادي
هاتف يغزو الأسواق العالمية بمواصفات مذهلة وسعر منافس
16 سبتمبر 2022
آخر الأخبار
دنيا
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
اليوم 08:55
عربي ودولي
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
اليوم 08:46
عربي ودولي
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
اليوم 08:32
الإمارات
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
اليوم 02:02
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©