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مقتل 135 جندياً أرمينياً في المواجهات مع أذربيجان

مقتل 135 جندياً أرمينياً في المواجهات مع أذربيجان
16 سبتمبر 2022 12:02

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الجمعة، إن 135 جندياً أرمينياً قتلوا في اشتباكات مع أذربيجان هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن جلسة للبرلمان الأرميني.

تتبادل باكو ويريفان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع القتال الذي دار هذا الأسبوع، وهي أعنف اشتباكات بين البلدين منذ حرب استمرت ستة أسابيع في عام 2020 خلفت آلاف القتلى.

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