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قتلى جراء أمطار غزيرة في إيطاليا

قتلى جراء أمطار غزيرة في إيطاليا
16 سبتمبر 2022 08:34

توفي ستة أشخاص في وسط إيطاليا بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقا لما أعلنته هيئة الحماية المدنية ليل أمس الخميس.
وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن الحماية المدنية قالت إن الضحايا الستة توفوا في ثلاث بلدات في مقاطعة أنكونا في إقليم ماركي وسط البلاد، مضيفة أن ثلاثة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.
وقال فرانشيسكو أكوارولي رئيس إقليم ماركي عبر فيسبوك إنه يتابع "تطورات أزمة سوء الأحوال الجوية الخطيرة التي ضربت منطقتنا مع عمليات الإنقاذ. إنها أوقات تسبب قلقا شديدا ".

يشار إلى أن الحماية المدنية أصدرت أمس الخميس تحذيرا للسكان باللجوء إلى مناطق مرتفعة خلال الفيضانات المفاجئة.
وقالت حكومة مقاطعة أنكونا إن الفيضانات نتجت عن  "الأمطار المستمرة والتي امتدت لفترة طويلة" بعد ظهر أمس الخميس.

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