زيلينسكي: عثرنا على مقبرة جماعية بمدينة استعادتها قواتنا
زيلينسكي: عثرنا على مقبرة جماعية بمدينة استعادتها قواتنا
16 سبتمبر 2022 09:12
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تم العثور على مقبرة جماعية في مدينة إزيوم شمال شرق البلاد ، والتي تم استعادتها من القوات الروسية قبل أيام فقط. وذكر زيلينسكي في خطابه مساء الخميس "تم العثور على مقبرة جماعية في إزيوم بمنطقة خاركيف. وقد بدأت بالفعل التحركات الإجرائية الضرورية هناك. يجب أن يكون هناك مزيد من المعلومات الجمعة - معلومات واضحة وموثوقة".
وتابع الزعيم الأوكراني "نريد أن يعرف العالم ما يحدث بالفعل وما الذي أدى إليه الهجوم الروسي". "من بوتشا ، لماريوبول ، والآن ،مع الأسف، في إزيوم ... روسيا تترك الموت في كل مكان. ويجب أن تتحمل مسؤولية ذلك". كان قد عثر في أوائلأبريل الماضي على مئات الجثث في ضاحية بوتشا بكييف بعد انسحاب القوات الروسية. وتم اتهام جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك. وتم استعادة إزيوم قبل أيام فقط عندما تمكنت قوات كييف من استعادة المزيد والمزيد من الأراضي من القوات الروسية.
وتعتبر المدينة مركزا مهما للنقل، وتعتبر بوابة منطقة دونباس الصناعية وكان بها أكثر من 40 ألف نسمة قبل الحرب.