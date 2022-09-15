آلاف البريطانيين يحتشدون لتوديع إليزابيث الثانية

دينا محمود (لندن)

بالتزامن مع مواصلة آلاف البريطانيين إلقاء النظرة الأخيرة على نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية في بهو قاعة وستمنستر بمبنى البرلمان وسط لندن، كُشِفَ النقاب، أمس، عن مزيد من التفاصيل بشأن ترتيبات تشييع الجثمان يوم الاثنين المقبل، في موكب جنائزي، يُتوقع أن يحضره قادة العالم ومئات الشخصيات الدولية المرموقة.

وفي الوقت الذي يصطف فيه عشرات الآلاف من البريطانيين بطول نحو سبعة كيلومترات لتوديع الملكة الراحلة، أكد البلاط الملكي في قصر باكنجهام، أن جثمانها سيُدفن بجوار زوجها الأمير فيليب، الذي فارق الحياة في أبريل من العام الماضي، ووُضِعَ نعشه منذ ذلك الحين في ما يُعرف بـ «المدفن الملكي»، أسفل كنيسة الملك جورج السادس التذكارية الصغيرة، وهي جزء من كنيسة القديس جورج، بقلعة وندسور التاريخية، الواقعة على بعد نحو 32 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة البريطانية.

وسيمثل دفن الجثمان، الذي سيُجرى مساء الاثنين بحضور أفراد الأسرة المالكة وعلى رأسهم الملك تشارلز الثالث، ذروة المراسم الجنائزية، التي ستبدأ في العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة تقريباً من صباح اليوم نفسه، بنقل النعش من قاعة وستمنستر على عربة مدفع تابعة للبحرية الملكية البريطانية، إلى كنيسة دير وستمنستر القريبة، حيث سيُقام قداس جنائزي، بمشاركة نحو ألفيْ شخص، بينهم عدد من القادة البارزين لدول العالم.

وبعد انتهاء القداس بدقيقتيْ صمت ستشمل كذلك مختلف أنحاء المملكة المتحدة، سيُنقل النعش سيراً على الأقدام إلى قوس ولنجتون، الواقع على أحد مداخل متنزه «هايد بارك» الشهير بوسط لندن، قبل أن يتم نقله بسيارة إلى قلعة وندسور، لإتمام مراسم الدفن، بعد إقامة قداسيْن إضافييْن، سيحضر أحدهما 800 شخص، بينما سيقتصر الآخر على أفراد أسرة الملكة الراحلة، التي يُتوقع أن تكون جنازتها، واحدة من أكبر الفعاليات العامة، في تاريخ بريطانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وعاد الملك تشارلز إلى منزله في هايجروف في مقاطعة جلوسترشير في جنوب إنجلترا بعد أن قضى الأيام الماضية في مراسم مرتبة في إطار تأبين والدته الملكة.

ويتوقع المسؤولون توافد ما يصل إلى 750 ألفا من المعزين لإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة في قاعة وستمنستر حتى صباح يوم الاثنين المقبل.

وجاء بعض المعزين من خارج البلاد وتركوا حقائبهم سريعا في فنادق قريبة للانضمام للصف الذي يتحرك ببطء للوصول لقاعة وستمنستر. وكان من بين المعزين رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي وزوجها فيليب ونكسا رأسيهما أمام النعش لدى مرورهما مع باقي الناس.

ومن بين المنتظرين جنود سابقون يضعون أوسمة عسكرية وأطفال يحملهم آباؤهم وكان كثيرون يبكون.