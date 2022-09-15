الإمارات: ضرورة تجنب التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان

نيويورك (الاتحاد)

أعربت دولة الإمارات، أمس، عن بالغ قلقِها إزاء الأعمال القتالية الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان، بما في ذلك الاشتباكات العسكرية على المناطق الحدودية، والتقارير حول وقوع ضحايا وأضرار في البنية التحتية المدنية، وأكدت على ضرورة تجنب التصعيد وتضافر الجهود لاستدامة وقف إطلاق النار والعمل على ضبط النفس من قبل الطرفين.

وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن بشأن البند المعنون، رسالة مؤرخة 13 سبتمبر 2022 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من المندوب الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة: «من منطلق حرصِنا على تجنب تصعيدٍ آخر، نرى ضرورة تضافر الجهود لاستدامة وقف إطلاق النار، والعمل على ضبط النفس من قبل كلا الطرفين، وهو ما أكده كذلك بيان الأمين العام للأمم المتحدة في 13 سبتمبر حول هذه الأوضاع».

وأضافت: «نعرب عن ترحيبنا بتوصل الطرفين لاتفاقٍ لوقف إطلاق النار، ونقدر جهود الوساطة التي أفضت إلى هذا الاتفاق».

ودعت الإمارات في البيان، الذي أدلت به أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إلى البناء على هذا التطور الإيجابي، المتمثل في وقف إطلاق النار، وأن يتمكن الطرفان من التوصل لاتفاقات أكثر شمولية، تفضي لتحقيق سلامٍ مستدام يُجنّب تعريض حياة المدنيين لمخاطِر الحرب.

ونوّهت الحفيتي إلى أن أيّ تصعيدٍ جديد في سياق ما يواجهه العالم من أزمات متزايدة، وما يرافق ذلك من معاناة إنسانية يصعب احتواؤها، يُمثّل خطراً على الأوضاع العالمية الهشة حالياً.

وأضافت: «يتعين علينا في هذا المجلس الامتثال لمسؤولياتنا والعمل على الحيلولة دون تفاقم الأزمة الحالية، والقيام بتشجيع الطرفين على الرجوع لطاولة المفاوضات، وحل النزاعات بينهما بالطرق السلمية والدبلوماسية».

وأشارت الحفيتي، بحسب البيان، إلى أن الاتفاقية الثلاثية لعام 2020 أرست أساساً لدعم الاستقرار في المنطقة، مضيفة: «شهدنا تطورات إيجابية واعدة بداية هذا العام في ما يتعلق بمضي الطرفين قُدماً في المفاوضات، كما لمسنا بوادر مشجعة لمعالجة المسائل العالقة بينهما، الأمر الذي يقتضي استعادة هذا الزخم وإحراز تقدمٍ ملموس في عملية السلام».

وفي هذا الصدد، أعربت عن أمل الإمارات في أن يشارك الطرفان في جهود الوساطة على نحوٍ بنّاء وبحسن نية، للتوصل إلى حلٍ دائم وسلمي، ولتجنيب المنطقة أي تداعياتٍ قد تنجم جراء أي تصعيد آخر، لاسيما على الاستقرار والسلم الإقليميين.

وأكدت دولة الإمارات مجدداً، وفق البيان، على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، وأن يواصل الطرفان الجهود للتوصل إلى حلٍ سلمي، يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ووجهت الحفيتي الشكر لميروسلاف جينكا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين، على إحاطته الوافية بشأن التطورات الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان. كما رحبت بمشاركة ممثلي أرمينيا وأذربيجان في اجتماع أمس.