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البرهان يوجه بتعزيز علاقات السودان الخارجية

عبد الفتاح البرهان
16 سبتمبر 2022 01:45

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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وجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتعزيز علاقات السودان الخارجية والعمل على خدمة البلاد ورعاية مصالحها العليا، خلال اجتماعه أمس مع مجموعة من سفراء السودان المرشحين للعمل في عدد من الدول.
ومن ناحية أخرى، أكد الجيش السوداني أنه يعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف من دون تدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي، نافياً وجود انقلابيين في صفوفه.
وقال العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية: «من الجيد أن تعمل بعض القوى السياسية السودانية على تصحيح مواقفها من القوات المسلحة التي تتفهم جيداً التحديات التي تجابه البلاد في هذه المرحلة، وأخطرها محاولات اتخاذها مطية لتحقيق مآربها في الوصول إلى السلطة من دون تفويض شعبي».
وأضاف: «ليس بمقدور أحد التلاعب بالقوات المسلحة وتجييرها لخدمة أجندته الذاتية»، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تعرف كيف تحصن أفرادها ضد أي اختراقات، وتتعامل مع التحديات الراهنة بحكمة ودراية تامة بأهداف الفاعلين في الملعب السياسي.
وأوضح أن القوات المسلحة منصرفة تماماً لتحسين أدائها ومنتبهة لواجباتها، وفي الوقت نفسه تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف من دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي.
وتأتي تصريحات المتحدث باسم الجيش السوداني عقب بيان لقوى «الحرية والتغيير»، اتهمت فيه عناصر نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بقيادة حملة ممنهجة، ترمي لخلق فتنة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى.

عبدالفتاح البرهان
السودان
مجلس السيادة السوداني
الجيش السوداني
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