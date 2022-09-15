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بولندا تحدد سقفا لأسعار كهرباء المنازل

مصباح كهربائي في منزل
16 سبتمبر 2022 01:24

قدمت الحكومة البولندية اقتراحا لتثبيت أسعار كهرباء المنازل خلال العام المقبل في خطوة يمكن أن تكلف الخزانة العامة أكثر من 30 مليار زلوتي (46,4 مليار دولار أميركي).
ونقلت وسائل إعلام عن ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا القول إن البولنديين سيدفعون خلال العام المقبل نفس أسعار الكهرباء التي يدفعونها خلال العام الحالي، إذا لم يزد استهلاكهم عن 2000 كيلووات/ساعة.
وترى الحكومة أن استهلاك نحو ثلثي المنازل البولندية يدخل ضمن هذا النطاق.
في الوقت نفسه، سيتولى جهاز تنظيم الكهرباء في بولندا تحديد سعر الكهرباء للكميات التي تزيد على 2000 كيلووات/ساعة في وقت لاحق، في حين ستقدم الحكومة تخفيضات للأسر التي تخفض استهلاكها من الكهرباء بنسبة 10% أو أكثر.
يأتي هذا البرنامج قبل الانتخابات العامة.
وقال مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي الخميس، إن "البولنديين يتحملون تكلفة سياسة الطاقة الخطأ في الاتحاد الأوروبي والأزمة في أوكرانيا.. مساعدة المواطنين على تجاوز هذه الأوقات الصعبة تعتبر مصلحة وطنية. وإلا سنرى أسعار الطاقة ترتفع بمقدار ثلاثة أو أربعة أمثال".

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المصدر: د ب أ
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