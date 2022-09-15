الجمعة 16 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

واشنطن تحذر من انزلاق العراق إلى العنف

ضباط بشمركة عراقيون يشاركون بحفل تخرج في أربيل (أ ف ب)
16 سبتمبر 2022 01:45

خالد عبدالرحمن (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
العراق: مقتل 10 من داعش في مناطق متفرقة من البلاد
قميص «الرقصة الأخيرة» الأغلى في التاريخ

أكدت واشنطن أن اندلاع أعمال العنف في بغداد مؤخراً شكّل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة وكذلك لشركاء العراق الدوليين، داعية القادة السياسيين في العراق إلى إجراء حوار شامل، والقيام بتسويات ضرورية للخروج من أزمة العراق الحالية «المتمثلة» بتشكيل الحكومة. 
وقالت السفيرة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى: «لابد من ابتعاد القادة العراقيين عن أي انزلاق إلى العنف على غرار ما شهدنا عليه قبل 10 أيام، إذ كان الأمر صادماً جداً». 
وأضافت ليف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف حضرته «الاتحاد» مساء أمس الأول: «نريدهم أن ينخرطوا في مجموعة شاملة من المناقشات، سواء كان ذلك حول طاولة الحوار الوطني الرسمية أو ضمن جهود منفصلة، يجب أن يأخذوا آمال كافة الفئات المستهدفة وتطلعاتها في عين الاعتبار».
وأشارت السفيرة، خلال المؤتمر الذي عقدته عقب جولة في المنطقة شملت العراق والأردن وتونس وإسرائيل، إلى أن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر يمثل شريحة مهمة من الناخبين العراقيين، ويجب الاستماع إلى أصواتهم، مؤكدة ضرورة أن يجتمع القادة السياسيون العراقيون معاً لإجراء حوار شامل والقيام بتسويات مهمة ترسم طريقاً للخروج من أزمة العراق الحالية، المتمثلة بتشكيل الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة. 
وأوضحت أنها عندما تحدثت عن موضوع السيد مقتدى الصدر، عنت أنه لم يكن جزءاً من الحوار، الذي استضافه رئيس الوزراء الكاظمي، أقله في الوقت الحالي، وقد ابتعد عن المشاركة. 
وتابعت: «قال لي كافة العراقيين، الذين التقيت بهم، إنهم يعتبرون أن هذا الوضع غير مستدام لأنه يمثل شريحة مهمة من الناخبين العراقيين ويجب الاستماع إلى أصواتهم». وذكرت أن هذا الأمر نقلته للقادة السياسيين العراقيين في بغداد وأربيل، مؤكدة أن العراقيين أنفسهم تحدثوا عن مدى أهمية سماع صوت السيد مقتدى الصدر، و«أعتقد أن القادة السياسيين قادرون على تحقيق ذلك».
وقالت ليف: «ينبغي أن يتخذ القادة السياسيون العراقيون القرار بشأن الانتخابات المبكرة.. لن نتخذ أي موقف بهذا الصدد».
وأفادت بأنه، خلال زيارتها إلى العراق، حيث أمضت أسبوعاً كاملاً في بغداد وأربيل التقت أثناءه بمجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات الحزبية السياسية، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والقادة الأكاديميين والدينيين ورواد الأعمال الشباب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، «شددت على نهج إدارة بايدن تجاه العراق». 
وتابعت: «كافة أنشطتنا وبرامجنا وسياساتنا مؤطرة، بشكل مباشر، لدعم سيادة العراق واستقراره وأمنه، وشددت أيضاً على أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي للعام 2008 تظل أساساً متيناً لعلاقاتنا الثنائية».

العراق
أزمة العراق السياسية
الحكومة العراقية
أميركا
الانتخابات العراقية
آخر الأخبار
إطلاق النار بين قرغيزستان وطاجيكستان
عربي ودولي
قرغيزستان تتهم طاجيكستان باستئناف إطلاق النار
اليوم 18:01
العراق: مقتل 10 من داعش في مناطق متفرقة من البلاد
عربي ودولي
العراق: مقتل 10 من داعش في مناطق متفرقة من البلاد
اليوم 17:57
قرعة دوري الدرجتين الثانية والثالثة
قرعة دوري الدرجتين الثانية والثالثة
اليوم 17:45
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
اليوم 17:26
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
عربي ودولي
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
اليوم 17:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©