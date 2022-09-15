أسعار القمح تسجل تراجعا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال تعاملات الخميس، وهو ما يزيد المخاوف من تراجع الطلب على القمح مع ارتفاع في المعروض. وذكرت وزارة الزراعة الأميركية أن الصادرات الأميركية من القمح، خلال الأسبوع الماضي، بلغت 217 ألف طن أغلبها متجه إلى العراق والمكسيك، في حين ذكرت وسائل إعلام أن هذه الصادرات تقل بنسبة 65% عن الفترة نفسها من العام الماضي. من ناحيته، قال آمي هييش وسيط تجارة السلع في شركة "سي.إتش.إس هيدجنج" إن الولايات المتحدة مازالت غير قادرة على المنافسة في سوق القمح العالمية. وفي الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على القمح الأميركي، تشير التوقعات إلى زيادة المعروض في السوق العالمية حيث ذكرت وزارة الزراعة الأميركية يوم الاثنين الماضي أنها تتوقع زيادة كبيرة في الإنتاج العالمي خلال الموسم الحالي بفضل زيادة المحصول في كل من روسيا وأوكرانيا بشكل خاص. وتراجع سعر عقود القمح بنسبة 2,8% إلى 8,475 دولار أميركي للبوشل تسليم ديسمبر المقبل بحلول الساعة الواحدة إلا عشرة ظهرا تقريبا بتوقيت شيكاغو. في الوقت نفسه، تراجع سعر الذرة وتأرجح سعر فول الصويا بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات بورصة شيكاغو الخميس.