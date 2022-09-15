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أميركا تعلن قريباً مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أنظمة مدفعية "هيمارس" الأميركية
16 سبتمبر 2022 00:53

قال مسؤولون أميركيون، الخميس، إن الولايات المتحدة ستعلن قريباً حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 600 مليون دولار أميركي لأوكرانيا. 
وأعلن جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، الخميس، أن واشنطن تستعد لإرسال حزمة أخرى من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
لكن كيربي أحجم، خلال مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية الأميركية، عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وسبق أن قدمت الولايات المتحدة حزماً متعددة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. ضمن تلك المساعدات أنظمة صواريخ «هيمارس» التي يمكن أن تتنقل بسهولة والتي يصل مداها إلى 70 كلم.
كما ضمت تلك المساعدات طائرات مسيّرة وقذائف مضادة للدروع وأجهزة للرؤية الليلية.
وتقول أوكرانيا إن تلك الأسلحة ساعدتها في تحقيق الاختراق الأخير خلال مهاجمه المضاد.
وحذرت روسيا، الخميس، الولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة سوف تتجاوز «خطاً أحمر»، حال قامت بتزويد أوكرانيا بصواريخ أطول مدى مما لديها حتى الآن، وسوف تصبح طرفاً في الصراع.
وأكدت زاخاروفا «إذا اتخذت واشنطن قراراً بتسليم صواريخ أطول مدى لكييف، فإنها سوف تتجاوز خطاً أحمر». وأضافت «في مثل هذه الحالة، سوف نضطر للرد على نحو مماثل».

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المصدر: وكالات
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