الجمعة 16 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس التونسي يصدر قانونا ينظم الانتخابات

الرئيس التونسي قيس سعيد
16 سبتمبر 2022 00:39

قالت الجريدة الرسمية في تونس، الخميس، إن الرئيس قيس سعيّد أصدر قانونا انتخابيا جديدا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل.
وأضافت الجريدة أنه بموجب القانون الجديد، سيصوت الناخبون لأفراد وليس قوائم كما في الانتخابات السابقة.
كان سعيّد قال، في وقت سابق الخميس، إنه لن يجري إقصاء أي حزب أو طرف سياسي في الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة يوم 17 ديسمبر المقبل.
وأكد الرئيس التونسي أن "الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد. هذا موجود في عدة دول. لن يكون هناك إقصاء لأي كان متى توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي".
وأضاف سعيّد "من يريد المقاطعة هو حر. الإقصاء لن يكون إلا من الشعب، الاقتراع هو الفيصل".
ويفتح المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات بحسب الرئيس، الباب أمام إمكانية سحب الوكالة من النائب من قبل الناخب وفق شروط محددة إذا ما أخل بمسؤولياته.
وقال سعيّد "نحن نريد المرور إلى مرحلة جديدة في تاريخ تونس. إلى مرحلة سيادة الشعب الحقيقية لا بانتخابات صورية يكون فيها المواطنون مجرد ظرف في صندوق الاقتراع ولا مساءلة بعدها ولا حساب. نريد أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه".

أخبار ذات صلة
رئيس تونس يؤكد عدم إقصاء أي طرف في انتخابات البرلمان
تونس.. توقيف قيادي «إخواني» بقضايا إرهاب
المصدر: وكالات
قيس سعيد
تونس
قانون انتخابي
انتخابات برلمانية
آخر الأخبار
العراق: مقتل 10 من داعش في مناطق متفرقة من البلاد
عربي ودولي
العراق: مقتل 10 من داعش في مناطق متفرقة من البلاد
اليوم 17:57
قرعة دوري الدرجتين الثانية والثالثة
قرعة دوري الدرجتين الثانية والثالثة
اليوم 17:45
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
اليوم 17:26
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
عربي ودولي
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
اليوم 17:12
«إن بي أن» في أبوظبي
الرياضي
«إن بي أن» في أبوظبي
اليوم 17:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©