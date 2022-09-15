مجلس النواب الإسباني يؤيد انضمام السويد وفنلندا للناتو
مجلس النواب الإسباني
16 سبتمبر 2022 00:05
صوت مجلس النواب الإسباني لصالح انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأغلبية كاسحة، اليوم الخميس. وصوت في المجمل 290 نائبا لصالح القرار، ورفضه 11 وامتنع 47 آخرين عن التصويت. ولا يزال يتعين أن يوافق مجلس الشيوخ الإسباني على توسع الناتو في شمال أوروبا، وهو إجراء يعتبر شكليا، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد لهذا القرار. كانت السويد وفنلندا شريكتين للناتو لسنوات عديدة، لكن لم تقررا الانضمام للحلف إلا في مايو الماضي. كانت كل الدول الأعضاء بالناتو قد أعلنت تأييدها لطلب انضمام السويد وفنلندا في 5 يونيو الماضي، غير أنه قبل تمتع الدولتين بالعضوية الكاملة للحلف، لابد من مصادقة كل الدول الأعضاء على الطلب. وإسبانيا وكذلك جارتها البرتغال من بين الدول القليلة التي لم تنته بعد من هذه العملية. كان ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قد هدد في شهر يوليو الماضي من أن انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي سيقابل برد عسكري.