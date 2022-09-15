روسيا تحذر أميركا من تزويد أوكرانيا بهذا السلاح

حذرت روسيا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة سوف تتجاوز "خطا أحمر"، حال قامت بتزويد أوكرانيا بصواريخ أطول مدى مما لديها حتى الآن، وسوف تصبح طرفا في الصراع. وأكدت زاخاروفا "إذا اتخذت واشنطن قرارا بتسليم صواريخ أطول مدى لكييف، فإنها سوف تتجاوز خطا أحمر". وأضافت "في مثل هذه الحالة، سوف نضطر للرد على نحو مماثل". كانت موسكو قد رفعت حالة التأهب بين قواتها النووية وحذرت مرارا من توسيع دائرة الصراع الحالي إلى حرب عالمية ثالثة. بينما دعت أوكرانيا لتزويدها بصواريخ يبلغ مداها 300 كيلومتر، مشيرة إلى أنها يمكن أن تستخدمها لمهاجمة جسر شيد مؤخرا يربط شبه جزيرة القرم بروسيا عبر مضيق "كيرش".