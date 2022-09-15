رئيس تونس يؤكد عدم إقصاء أي طرف في انتخابات البرلمان
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع وزاري
15 سبتمبر 2022 22:23
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، إنه لن يجري إقصاء أي حزب أو طرف سياسي في الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة يوم 17 ديسمبر المقبل. ويستعد سعيّد للإعلان عن قانون انتخابي جديد. وأكد الرئيس التونسي، في كلمة له بمجلس وزاري، أن "الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد. هذا موجود في عدة دول. لن يكون هناك إقصاء لأي كان متى توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي". وأضاف سعيّد "من يريد المقاطعة هو حر. الإقصاء لن يكون إلا من الشعب، الاقتراع هو الفيصل". ويفتح المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات بحسب الرئيس، الباب أمام إمكانية سحب الوكالة من النائب من قبل الناخب وفق شروط محددة إذا ما أخل بمسؤولياته. وقال سعيّد "نحن نريد المرور إلى مرحلة جديدة في تاريخ تونس. إلى مرحلة سيادة الشعب الحقيقية لا بانتخابات صورية يكون فيها المواطنون مجرد ظرف في صندوق الاقتراع ولا مساءلة بعدها ولا حساب. نريد أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه".