الملك سلمان وتشارلز الثالث يؤكدان على تعزيز العلاقات
الملك سلمان وتشارلز الثالث يؤكدان على تعزيز العلاقات
15 سبتمبر 2022 22:33
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي بملك بريطانيا تشارلز الثالث عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن «هنأ خادم الحرمين الشريفين، جلالته باعتلاء العرش، ومتمنيا له التوفيق في خدمة مصالح شعب المملكة المتحدة الصديق، ومتطلعاً لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين».
وقد عبر جلالة الملك تشارلز عن شكره وامتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من مشاعر نبيله، مؤكدا حرصه واهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.