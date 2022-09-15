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«الطاقة الذرية» توجه نداء لروسيا بشأن «زابوريجيا»

«الطاقة الذرية» توجه نداء لروسيا بشأن «زابوريجيا»
15 سبتمبر 2022 21:53

دعت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا إلى التخلي عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا قرارا اليوم الخميس تضمن أن سيطرة روسيا على المحطة "يثير بشكل كبير خطر وقوع حادث من شأنه تعريض سكان أوكرانيا والدول المجاورة والمجتمع الدولي للخطر".

وطالب مجلس صنع القرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجيش الروسي وهيئة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم" بتعليق كل الأنشطة في المحطة النووية وإعادتها إلى السلطات الأوكرانية.

وأشار إلى أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا مؤخرا الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، مما أثار مخاوف من تعرض المحطة لأضرار قد تهدد بحدوث كارثة نووية على غرار تلك التي حدثت في انفجار مفاعل تشيرنوبل عام 1986.

وبعد انقطاع امدادات الطاقة الخارجية التي تستخدم في تبريد المواد النووية للمفاعل ، تم غلق محطة الطاقة تماما مطلع الأسبوع الجاري.

وفي نفس الوقت تم استعادة خطوط طاقة لضمان التبريد حتى عندما تكون المحطة مغلقة.وألقى القرار الضوء على وقف اطلاق النار حول المحطة النووية الذي كان اقترحه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي، ولكن لم يتم دعمه بشكل واضح.

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المصدر: وكالات
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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روسيا وأوكرانيا
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