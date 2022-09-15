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روسيا ترد على عدم دعوتها لحضور جنازة الملكة اليزابيث

روسيا ترد على عدم دعوتها لحضور جنازة الملكة اليزابيث
15 سبتمبر 2022 21:49

ندّدت موسكو، اليوم الخميس، بسلوك "غير أخلاقي" و"تجديفي" للمملكة المتحدة تجاهها، وذلك بعدما قرّرت لندن الاثنين عدم توجيه دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، على خلفية التوترات الدبلوماسية القائمة بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "نعتبر هذه المحاولة البريطانية لاستغلال المأساة الوطنية التي أصابت في الصميم ملايين الأشخاص في العالم لغايات جيوسياسية لتسوية حسابات" مع بلدنا سلوكا "غير أخلاقي"، مضيفة أنه سلوك "تجديفي حيال ذكرى إليزابيث الثانية".

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