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تبون: الجزائر قادرة على حفظ أمنها واستقرارها

جنود من الجيش الجزائري
15 سبتمبر 2022 21:24

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إن بلاده "تملك من قوة الدفاع والردع ما يحفظ أمنها واستقرارها".
وأكد أن "الجزائر الجديدة التي استكملت بناء مؤسساتها" بحاجة إلى جميع أبنائها كل من موقعه من أجل مواجهة التحديات الوطنية والدولية الحاضرة والمستقبلية".
ودعا تبون، في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للإمام قرأها نيابة عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، إلى "ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل لتنشئة بناتنا وأبنائنا على قيم الخير والنفع والتفاني في خدمة الوطن، والتسلح بالعلم والمعرفة، والأخذ بأسباب التطور والرقي".
وأعرب الرئيس تبون عن يقينه "أن أسرة المساجد ستسهم بقوة بما توفر الدولة لها من إمكانات ورعاية وعناية، في النهوض بمستوى أداء أفراد الأمة، وفاء لعهد الشهداء الأبرار".
وقال تبون إن الاستعراض العسكري الكبير، الذي شهدته الجزائر في الخامس من يوليو الماضي، أظهر ما وصل إليه الجيش الوطني الشعبي بصورة قوية.

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المصدر: د ب أ
عبد المجيد تبون
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