الجزائر توجّه دعوة للأردن وليبيا والبحرين لحضور القمة العربية
العاصمة الجزائرية
15 سبتمبر 2022 21:15
أعرب ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، عن استعداده للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، دعما للجهود التي تبذلها الجزائر "للم شمل الدول العربية، وتعزيز قيم التعاون والتضامن في الفضاء العربي". واستقبل العاهل الأردني، اليوم الخميس، وزير العدل، حافظ الأختام الجزائري، عبد الرشيد طبي، الذي سلمه رسالة دعوة بصفته مبعوثا خاصا للرئيس عبد المجيد تبون، للمشاركة في أعمال القمة العربية. من جهة أخرى، تسلم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، اليوم الخميس، بالعاصمة الليبية طرابلس، دعوة المشاركة في القمة العربية، سلمها إياه وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون. وأكد المنفي "مشاركته الشخصية في أشغال القمة والمساهمة إلى جانب قادة الدول العربية الشقيقة للتوصل إلى نتائج ملموسة وإيجابية"، بحسب بيان للداخلية الجزائرية. وبالإضافة إلى ذلك، سلّم وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بالمنامة، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لملك البحرين، رسالة الدعوة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في أشغال القمة العربية. وجاء في بيان لوزارة الطاقة الجزائرية أن الرئيس تبون، يتطلع إلى "مشاركة نوعية لمملكة البحرين في هذا الموعد العربي ومساهمتها المنتظرة في إنجاحها والخروج بنتائج تكون في مستوى التحديات الراهنة". وأضاف ذات المصدر أن «الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أثنى على المجهودات التي تبذلها الجزائر لتهيئة كل الظروف لجعل القمة العربية محطة لتصفية الأجواء في الوطن العربي، مؤكداً أن مملكة البحرين على استعداد تام للانخراط في هذا المسعى الحميد».