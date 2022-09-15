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تضامن روسي صيني غير مسبوق في مواجهة الغرب

تضامن روسي صيني غير مسبوق في مواجهة الغرب
15 سبتمبر 2022 20:55

أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عزمهما على دعم بعضهما البعض، وتوطيد علاقتهما في أوج التوتر مع الغربيين، خلال أول لقاء بينهما منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
التقى الزعيمان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان، في وقت تشهد العلاقات بين بلديهما والولايات المتحدة توتراً شديداً.
في هذا الإطار، فإن التقارب بين بكين وموسكو اللتين لا تخلو علاقاتهما من التوتر، هدفه مواجهة الولايات المتحدة التي يعتبرانها معادية لمصالحهما.
وقال الرئيس الصيني لدى بدء اللقاء الذي بث مباشرة إن «الصين ترغب ببذل جهود مع روسيا للقيام بدور القوى العظمى ولعب دور توجيهي لبث الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم تهزّه اضطرابات اجتماعية».
من جهته، دان بوتين المحاولات الغربية الهادفة إلى إقامة «عالم أحادي القطب، وقد اتخذت في الفترة الأخيرة شكلاً غريبا للغاية وهي غير مقبولة بتاتاً».
وبحسب التلفزيون الصيني، من المقرر أن يجري شي محادثات في سمرقند مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الحليف الرئيسي لروسيا.
واللقاء بين شي وبوتين يعد الحدث الأكثر ترقباً لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي من المقرر أن تستمر حتى الجمعة، وتضم العديد من القادة، بينهم قادة الهند وباكستان وإيران وتركيا، ودول آسيا الوسطى.

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