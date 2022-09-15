انطلاق الحملة الانتخابية في خامس انتخابات مبكرة بإسرائيل
أرشيفية
15 سبتمبر 2022 20:21
قدمت الأحزاب السياسية في إسرائيل اليوم الخميس القوائم النهائية لمرشحيها لخوض خامس انتخابات تجرى في أربع سنوات، في سابقة لم تحدث من قبل، لن تؤدي على الأرجح إلى الخروج من الطريق المسدود وكسر الجمود بين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وأشد خصومه. ويتنافس في انتخابات الأول من نوفمبر نتنياهو المخضرم على رأس كتلة من الأحزاب اليمينية مع رئيس الوزراء الوسطي يائير لابيد الذي يقود معسكرا أكثر انقساما يضم أطيافا من اليسار إلى اليمين. وتظهر استطلاعات الرأي حتى الآن أن أيا من المعسكرين لن يفوز بأغلبية مطلقة في الكنيست الإسرائيلي، المكون من 120 مقعدا، وهي نتيجة يقول محللون إنها قد تترك إسرائيل في مواجهة غموض سياسي لعدة أشهر أخرى مع تصاعد الاضطرابات الاقتصادية والأمنية.