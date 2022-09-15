الملك تشارلز يستضيف زعماء العالم قبل جنازة إليزابيث
من مراسم الجنازة
15 سبتمبر 2022 19:51
يسافر رؤساء وزعماء وملوك من أنحاء العالم إلى لندن في مطلع الأسبوع لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث وحضور حفل استقبال في قصر بكنجهام في ضيافة الملك تشارلز قبل يوم من جنازتها. ومن أبرز الضيوف الذين أعلنوا الحضور شخصيا من خارج البلاد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال مسؤول كبير في قصر بكنجهام إن الزعماء وكبار الشخصيات من الخارج سيُطلب منهم التجمع في المستشفى الملكي، وهو منزل لرعاية قدامى المحاربين في غرب لندن، مضيفا أنهم "سينتقلون وفقا لترتيبات جماعية إلى كنيسة ويستمنستر". وستكون الجنازة واحدة من أهم الأحداث التي تحتاج للمراقبة والتأمين في تاريخ بريطانيا، نظرا لتوافد الزعماء والملوك والملكات والحشود الضخمة من الداخل والخارج على لندن لحضور الجنازة. وسيقيم الملك تشارلز وعقيلته كاميلا مراسم استقبال في قصر بكنجهام يوم الأحد، وهي مراسم رسمية قبل الجنازة. وستتم دعوة كبار الشخصيات التي ستزور بريطانيا لرؤية نعش الملكة داخل قاعة وستمنستر القديمة في مبنى البرلمان قبل الجنازة. وقال الإيرل مارشال إدوارد فيتزالان-هوارد دوق نورفولك أكبر نبلاء إنجلترا المسؤول عن مراسم الجنازة "رحيل جلالتها ترك شعورا عميقا بالفقد لدى كثير من الناس" في العالم. وأضاف "هدفنا وقناعتنا أن الجنازة الرسمية والمراسم التي ستقام على مدى الأيام القلائل المقبلة ستوحد الناس في العالم أجمع". وبعد الجنازة مباشرة يوم الاثنين، سيستضيف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الضيوف في تشيرش هاوس على مقربة في وقت سيتوجه فيه أفراد العائلة الملكية لوندسور لدفن الملكة. وفي المجمل، أرسل مسؤولون في وزارة الخارجية دعوات بخط اليد لنحو ألف من الشخصيات العامة حول العالم لحضور الجنازة يوم الاثنين وقبلها الاستقبال الذي سيستضيفه الملك تشارلز يوم الأحد. والمهلة النهائية للرد على تلك الدعوات هو اليوم الخميس، بعدها سيضع المسؤولون الخطة النهائية لمواقع الضيوف خلال تلك المراسم.