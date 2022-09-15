زيلينسكي يحدد أسلحة أولوية لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي تشكل أولوية لبلاده. وتابع، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كييف، أن ألمانيا والولايات المتحدة وعدتا من قبل بتزويد بلاده بهذه الأنظمة، لكنها لم تصل إلى أوكرانيا بعد. وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده ترغب في الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة قبيل قرار بشأن منح كييف عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي. وأوضح «بالنسبة إلينا، تعد مسألة انضمام أوكرانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة ملحة، بينما نحن في طريقنا للحصول على وضع عضو في الاتحاد الأوروبي. أنا متأكد أن ذلك سيحدث وسيكون من بين أهم انتصارات بلدنا». بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها منبهرة بالسرعة التي تتقدم بها أوكرانيا في محاولتها للانضمام للاتحاد الأوروبي. وقالت فون دير لاين «عملية الانضمام تمضي جيدا على الطريق الصحيح. إنه لشيء مُبهر أن نرى السرعة والعزم والدقة التي تتقدمون بها». وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، التي وصلت إلى كييف أمس الأربعاء لمقابلة زيلينسكي، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يبذل قصارى جهده كي يضمن لأوكرانيا «مزيدا من الأعمال ومزيدا من الدخل». وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا طلما احتاجت لذلك. وقالت فون دير لايين «لا يمكننا أبدا أن نجاري التضحية التي يبذلها الأوكرانيون». وأضافت «ما نستطيع قوله هو أنكم ستجدون أصدقاءكم الأوروبيين إلى جانبكم طالما اقتضت الضرورة».