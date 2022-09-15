عشرات القتلى في الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات الدامية، التي اندلعت الثلاثاء، بين أرمينيا وأذربيجان إلى أكثر من 170 قتيلا بعد تحديث الحصيلة اليوم الخميس.

وقالت أذربيجان، اليوم الخميس، إن 71 جنديا من قواتها قتلوا في المواجهات الحدودية مع أرمينيا خلال اليومين الماضيين، في إطار معارك تعد الأسوأ منذ العام 2020.

وقالت يريفان إن وقف إطلاق النار ما يزال صامدا، اليوم، عند الحدود بين البلدين، بينما لم يعلن وقوع أعمال عنف خلال الليل.

وأعلنت أذربيجان عن حصيلة سابقة بلغت 50 قتيلا.

ونشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، قائمة تضم 71 جنديا قتلوا في المواجهات بين البلدين، بينما أعلنت أرمينيا بدورها مقتل 105 من جنودها.

وأعلن مجلس الأمن في أرمينيا أن المواجهات انتهت "بفضل التدخل الدولي" ليل الأربعاء الخميس.

ورحّب الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار الذي قال إنه "يتم احترامه حتى الآن".

وتبادلت باكو ويريفان الاتهامات بالتسبب بالعنف على طول الحدود المشتركة بين البلدين والذي فر على إثره مئات المدنيين الأرمينيين من منازلهم قرب الحدود.

وخاض البلدان الجاران في القوقاز حربين (في التسعينيات وعام 2020) للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ.

وأسفرت ستة أسابيع من المواجهات عام 2020 عن مقتل أكثر من 6500 جندي من الجانبين وانتهت بوقف لإطلاق النار برعاية روسيا.

وبموجب الاتفاق، تخلّت أرمينيا عن مناطق واسعة تسيطر عليها منذ عقود، بينما نشرت موسكو ألفي عنصر روسي لحفظ السلام من أجل الإشراف على الهدنة. أخبار ذات صلة مقتل 135 جندياً أرمينياً في المواجهات مع أذربيجان الإمارات: ضرورة تجنب التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان

المصدر: آ ف ب