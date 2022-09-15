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الاتحاد الأوروبي يجدد الدعم لأوكرانيا

الرئيس زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع فان دير لايين في كييف
15 سبتمبر 2022 18:12

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، دعمه لأوكرانيا خلال أزمتها الحالية «طالما اقتضت الضرورة» ذلك.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال زيارة إلى العاصمة كييف، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا.
وقالت فون دير لايين، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «لا يمكننا أبدا أن نجاري التضحية التي يبذلها الأوكرانيون».
وأضافت «ما نستطيع قوله هو أنكم ستجدون أصدقاءكم الأوروبيين إلى جانبكم طالما اقتضت الضرورة».
والمفوضية الأوروبية هي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.
وقدمت العديد من دول الاتحاد مساعدات إلى أوكرانيا. كما فتحت حدودها لاستقبال لاجئين أوكرانيين.

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أورسولا فان دير لاين
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