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نواب لبنانيون يرفضون إقرار الموازنة

مجلس النواب اللبناني (أرشيفية)
15 سبتمبر 2022 18:02

رفع مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، الجلسة العامة التي كانت تبحث الموازنة بعد أن رفض بعض النواب إقرارها.
وعبر عدد من النواب، خلال الجلسة الصباحية، عن رفضهم الموافقة على الموازنة  لأنها "شكلية" لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وطالبوا  بإرجاعها للحكومة لتصحيح الأرقام.
حضر جلسة اليوم، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وعدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال.
وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة، أمس الأربعاء، وتستمر لثلاثة أيام، لكنها أرجئت إلى اليوم لعدم اكتمال النصاب أمس، بعد امتناع عدد من الكتل النيابية عن المشاركة.
وتستمر الجلسة النيابية حتى يوم غد الجمعة.
وكان محتجون لبنانيون نفذوا  اعتصاماً، اليوم الخميس، أمام مجلس النوَّاب بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية العامة لدراسة وإقرار مشروع الموازنة.

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المصدر: د ب أ
لبنان
مجلس النواب
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حكومة تصريف الأعمال
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