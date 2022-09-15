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البيت الأبيض يوجه رسالة للصين بشأن أزمة أوكرانيا

أرشيفية
15 سبتمبر 2022 17:49

حث البيت الأبيض اليوم الخميس الصين على عدم دعم موسكو في هجومها على أوكرانيا، وقال إنه يتعين على العالم كله أن يصطف في مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا وألا يكتفي بالمشاهدة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) اليوم الخميس، بينما كان الرئيس الصيني شي جين بينغ يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بأوزبكستان، "لا نعتقد أنه يتعين أن يكتفي أحد بالمشاهدة... بل يتعين أن يصطف العالم كله للتنديد بما تفعله روسيا".

وأضاف كيربي "هذا ليس الوقت المناسب لأي نوع من التواصل المعتاد مع السيد بوتين". وعقد شي وبوتين لقاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في أول قمة مباشرة بينهما منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير.

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المصدر: وكالات
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