أميركا تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي
15 سبتمبر 2022 17:07
قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حزمة أخرى من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وأحجم كيربي، خلال مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية الأميركية، عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وسبق أن قدمت الولايات المتحدة حزماً متعددة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. ضمن تلك المساعدات أنظمة صواريخ «هيمارس» التي يمكن أن تتنقل بسهولة والتي يصل مداها إلى 70 كلم. كما ضمت تلك المساعدات طائرات مسيرة وقذائف مضادة للدروع وأجهزة للرؤية الليلية. وتقول أوكرانيا إن تلك الأسلحة ساعدتها في تحقيق الاختراق الأخير خلال هجومها المضاد.