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"مويفا" يجبر 1,6 مليون شخص على مغادرة منازلهم

فيضانات في شنغهاي جراء الإعصار "مويفا"
15 سبتمبر 2022 16:54

أجبر الإعصار "مويفا" نحو 1,6 مليون شخص، اليوم الخميس، على ساحل الصين الشرقي على ترك منازلهم وأوقف معظم الرحلات في مطارات شنغهاي الرئيسية.
ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة المنطقة المعروفة بكثافتها السكانية العالية.
ويعد "مويفا" أقوى إعصار مداري يضرب شنغهاي، على ما أفادت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الصينية الرسمية.
لكن لم تصدر أي تقارير بعد عن سقوط قتلى أو جرحى.
وأجلي 426 ألف شخص في شنغهاي ونُقل 1,2 مليون إلى مراكز إيواء مؤقتة في مقاطعة جيجيانغ المجاورة، بحسب "سي سي تي في".
وأدى هطول الأمطار بغزارة إلى اختناقات مرورية وفيضانات في عدة أجزاء من منطقة دلتا نهر "يانغتسي" التي تعد منطقة صناعية مهمة على صعيد العالم.
شوهدت أمواج ضخمة تضرب ساحل خليج "هانغتشو" جنوب شنغهاي، بينما أعلنت الإذاعة الوطنية عن انزلاق للتربة في منطقة نينغاي في مقاطعة جيجيانغ.
ورافقت العاصفة رياح وصلت سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة.

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