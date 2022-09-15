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البريطانيون يذرفون الدمع لدى مرورهم أمام نعش الملكة

البريطانيون يذرفون الدمع لدى مرورهم أمام نعش الملكة
15 سبتمبر 2022 16:01

انتظر آلاف الأشخاص ليل الأربعاء الخميس في طوابير طويلة للمرور أمام نعش إليزابيث الثانية المسجى في قصر ويستمنستر وذرف كثيرون الدمع لدى مشاهدة نعش الملكة التي استمر عهدها أكثر من 70 عاما.

وسيبقى نعش الملكة التي توفيت الخميس الماضي عن 96 عاما مسجى في أقدم قاعة في البرلمان البريطاني حتى الجنازة المقررة الاثنين في كنيسة ويستمنستر.

بعد انتظار لأكثر من 48 ساعة، سُمح لأوائل المنتظرين بدخول القاعة الكبيرة العائدة للقرون الوسطى، بعدما غادر نعش الملكة من قصر باكينغهام للمرة الأخيرة في مراسم شاهدها عشرات الآف الأشخاص.

والخميس هو أول يوم كامل يسجى فيه النعش، ويمثل فرصة أخيرة لوداع ملكة محبوبة أشيد بها في أنحاء العالم لتفانيها في الخدمة.

وكتبت صحيفة ديلي تلغراف على صفحتها الأولى "حان دور الأمة للوداع" فوق صورة للنعش بعد وقت قصير على دخوله القاعة المبنية منذ عقود، في المبنى الذي يحتضن البرلمان البريطاني.

لُف النعش بالعلم الملكي (رويال ستاندرد) ووضع على منصة مرتفعة أشعلت على زواياها الأربعة الشموع.

ويسهر جنود يرتدون زيا رسميا على حراسة النعش بشكل متواصل.

وأغمي على أحد الحراس ليلا ما يظهر حجم العبء الذي يمكن أن تمثله مهمة الحراسة وقوفا.

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المصدر: وكالات
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