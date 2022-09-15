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عون وميقاتي يبحثان الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية

عون مستقبلاً ميقاتي في قصر بعبدا (أرشيفية)
15 سبتمبر 2022 15:06

بحث الرئيس  اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلف نجيب ميقاتي والاتصالات الجارية للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة .

وحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، استقبل الرئيس عون صباح اليوم في قصر بعبدا، رئيس حكومة تصريف الأعمال ، وناقشا "موضوع تشكيل الحكومة والتطورات المتلاحقة في هذا الشأن والاتصالات الجارية للإسراع في عملية التأليف".

يذكر أن حكومة نجيب ميقاتي التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي، أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 مايو الماضي. 

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المصدر: وكالات
لبنان
الحكومة اللبنانية
نجيب ميقاتي
ميشال عون
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