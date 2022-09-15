الجمعة 16 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 71 جندياً أذربيجانياً في المواجهات مع أرمينيا

مقتل 71 جندياً أذربيجانياً في المواجهات مع أرمينيا
15 سبتمبر 2022 14:08

أعلنت أذربيجان الخميس مقتل 21 جندياً إضافياً في المواجهات الحدودية مع أرمينيا خلال الأسبوع الراهن لترتفع حصيلة القتلى في صفوف العسكريين الأذربيجانيين خلال أعنف معارك منذ حرب 2020 بين البلدين.
ونشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية على موقعها الإلكتروني قائمة باسماء 71 عكسرياً قتلوا منذ ليل الاثنين الثلاثاء في هذه المواجهات.

وكانت حصيلة سابقة صادرة عن الوزارة أشارت إلى مقتل 50 جندياً في حين أعلنت أرمينيا سقوط 105 من جنودها.

أخبار ذات صلة
مقتل 135 جندياً أرمينياً في المواجهات مع أذربيجان
الإمارات: ضرورة تجنب التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان
المصدر: وكالات
أذربيجان
أرمينيا
آخر الأخبار
قرعة دوري الدرجتين الثانية والثالثة
قرعة دوري الدرجتين الثانية والثالثة
اليوم 17:45
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
اليوم 17:26
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
عربي ودولي
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
اليوم 17:12
«إن بي أن» في أبوظبي
الرياضي
«إن بي أن» في أبوظبي
اليوم 17:10
الطقس المتوقع غداً
الإمارات
الطقس المتوقع غداً
اليوم 17:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©