مقتل 71 جندياً أذربيجانياً في المواجهات مع أرمينيا
مقتل 71 جندياً أذربيجانياً في المواجهات مع أرمينيا
15 سبتمبر 2022 14:08
أعلنت أذربيجان الخميس مقتل 21 جندياً إضافياً في المواجهات الحدودية مع أرمينيا خلال الأسبوع الراهن لترتفع حصيلة القتلى في صفوف العسكريين الأذربيجانيين خلال أعنف معارك منذ حرب 2020 بين البلدين. ونشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية على موقعها الإلكتروني قائمة باسماء 71 عكسرياً قتلوا منذ ليل الاثنين الثلاثاء في هذه المواجهات.
وكانت حصيلة سابقة صادرة عن الوزارة أشارت إلى مقتل 50 جندياً في حين أعلنت أرمينيا سقوط 105 من جنودها.