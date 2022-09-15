رئيسة المفوضية الأوروبية في كييف للقاء الرئيس الأوكراني
رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين
15 سبتمبر 2022 12:43
وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إلى كييف، اليوم الخميس، في زيارتها الثالثة للعاصمة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية في روسيا 24 فبراير الماضي.
وغردت فون دير لاين عبر موقع تويتر: "تغيرت أمور كثيرة، أوكرانيا الآن مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي". وقالت: "سأناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال كيفية مواصلة التقارب بين اقتصاداتنا وشعوبنا، بينما تتقدم أوكرانيا نحو الانضمام".
وكانت فون دير لاين أعلنت عن الزيارة أمس الأول الثلاثاء، في أثناء خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بحضور سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا. ومن المقرر أن تناقش فون دير لاين مع الرئيس زيلينسكي اندماج أوكرانيا في السوق الأوروبية الموحدة، وهو ما يضمن حرية حركة البضائع ورأس المال والخدمات والأشخاص. واقترحت فون دير لاين يوم الثلاثاء أيضا إدراج أوكرانيا في منطقة التجوال المجانية بالاتحاد الأوروبي لمستخدمي الأجهزة المحمولة، مما يسمح بإجراء المحادثات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية واستخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الخارج دون أي تكلفة إضافية.