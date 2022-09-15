نجيب ميقاتي يهنىء "ميّاس" بفوزها باللقب العالمي

هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي فرقة "مياس" اللبنانية على فوزها بلقب" أميركا جوت تالنت" الأميركي.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تغريدة: "مجدداً يتجلّى الابداع اللبناني بعرض رائع لفرقة ميّاس في الولايات المتحدة الاميركية، على أمل أن يكون النجاح ملازماً دائماً لها. مبروك الفوز وإلى المزيد من التألق".
وكانت فرقة الرقص الاستعراضي اللبنانية "مياس" قد فازت بلقب" America's got talent. في الحلقة النهائية من برنامج المواهب "اميركا جوت تالنت"، فجر اليوم الخميس، بعد حصولها على النسبة الأكبر من التصويت، وسط منافسة شديدة على اللقب بعد عروض مميزة قدمتها خلال مشاركتها في البرنامج الأميركي الأكثر شهرة في أميركا والعالم.