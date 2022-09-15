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مقتل 8 عسكريين وإصابة 12 آخرين في هجوم ببوركينا فاسو

مقتل 8 عسكريين وإصابة 12 آخرين في هجوم ببوركينا فاسو
15 سبتمبر 2022 10:04

 لقي ثمانية عسكريين حتفهم وأصيب 12 آخرون في هجوم استهدف وحدتهم في شمال بوركينا فاسو فيما قتل 41 إرهابياً خلال معارك بين الجيش والمهاجمين.

وقالت وسائل إعلام نقلا عن الجيش في بيان إنّ الوحدة "تعرّضت لكمين" على بُعد 11 كلم عن أورسي بمقاطعة أودلان في منطقة الساحل الثلاثاء.

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