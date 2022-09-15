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أرمينيا تتوصل إلى هدنة بعد اشتباكات جديدة مع أذربيجان
رجال الإطفاء يعملون وسط أنقاض منزل قيل إنه أصيب بقصف أذربيجاني خلال الاشتباكات الحدودية الأخيرة
15 سبتمبر 2022 07:49
أعلن مسؤول كبير في أرمينيا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، الاتفاق على هدنة مع أذربيجان بعد أعمال عنف على مدار يومين مرتبطة بالنزاع على منطقة ناجورنو قرة باغ.
ولم تصدر تصريحات من أذربيجان بخصوص الهدنة التي من شأنها أن توقف القتال الأكثر دموية بين البلدين منذ عام 2020.
وتوسطت موسكو في الاتفاق الذي أنهى القتال في عام 2020، والذي أطلق عليه حرب قرة باغ الثانية وقتل فيه المئات.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن أرمين جريجوريان، أمين مجلس الأمن الأرميني، قوله للتلفزيون المحلي "بفضل تدخل المجتمع الدولي، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وجاء في الإعلان أن الهدنة سارية منذ عدة ساعات. وقالت وزارة الدفاع في أرمينيا في وقت سابق إن إطلاق النار في المناطق الحدودية توقف.
ويلقي كل طرف باللوم على الآخر في تجدد الاشتباكات.
وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد أبلغ البرلمان في وقت سابق أن 105 من جنود بلاده قتلوا منذ بدء العنف هذا الأسبوع.
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المصدر: وكالات
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