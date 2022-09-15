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روسيا تحذر من عواقب تزويد أوكرانيا بصواريخ باليستية
روسيا تحذر من عواقب تزويد أوكرانيا بصواريخ باليستية
15 سبتمبر 2022 07:36
حذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف من أن إمداد كييف بصواريخ أميركية مداها 300 كيلومتر، سيعني انخراط الولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
وأضاف أنه إذا حصلت كييف على مثل هذه الأسلحة من الولايات المتحدة، فإن "المدن الروسية الكبرى والبنية التحتية الصناعية وقطاع النقل في روسيا، ستتعرض لتهديد مباشر"، بحسب قناة "آر تي" الروسية.
وأكد أن "مثل هذا السيناريو سيعني انخراطا مباشرا للولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مع روسيا".
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المصدر: وكالات
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