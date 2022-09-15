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زيلينسكي يتعرض لحادث مروري في كييف

زيلينسكي
15 سبتمبر 2022 07:15

تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحادث سير أثناء استقلاله سيارته الرئاسية، دون أن يلحق به ضرر كبير.

وقال المتحدث باسم زيلينسكي، سيرهي نيكيفوروف، في منشور على فيسبوك صباح اليوم الخميس،إن سيارة اصطدمت بالسيارة الرئاسية وموكب الرئيس. ولم يكشف المتحدث عن مزيد من التفاصيل. 

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