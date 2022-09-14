ضبط 5 إرهابيين في الجزائر

الجزائر (وكالات)

أعلن الجيش الجزائري، القبض على 5 عناصر لدعم الجماعات الإرهابية خلال أسبوع، في مختلف أنحاء البلاد. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، أمس، إن «قوات الجيش خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر الجاري ألقت القبض على 5 عناصر بتهمة دعم الجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة بعدة مناطق في البلاد». وأضافت أن «قوات حرس السواحل أحبطت محاولات هجرة غير شرعية بسواحل الجزائر، وأنقذت 337 شخصاً كانوا على متن قوارب، فيما تم توقيف 176 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في مناطق عدة بالبلاد».

وعلى صعيد مكافحة المخدرات، «ألقت قوات الجيش بالتنسيق مع مختلف أجهزة الأمن القبض على 50 شخصاً بتهمة التجارة في المخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود، تُقدر بـ18 قنطاراً، كما تم ضبط 5.1 كيلوجرام من مخدر الكوكايين و296 ألفاً و475 قرصاً مهلوساً، وفق البيان ذاته».