«الناتو» يبحث توسيع مهام بعثته في العراق

هدى جاسم (بغداد)

بحث القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العراق جيوفاني ايانوتشي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، إمكانية توسيع المهام التي تضطلع بها البعثة.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان، أن ايانوتشي أعرب خلال اللقاء الذي عقد في بغداد عن رغبة الحلف في توطيد العلاقات مع العراق في المرحلة المقبلة على الصعد كافة، وألا يقتصر التعاون على المستوى الأمني.

وأكد في الوقت نفسه، حرص البعثة على العمل سوية مع الأجهزة الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب والتواصل مع جميع الجهات العراقية في سبيل إنجاز تلك المهام بالشكل المطلوب.

وأشار البيان إلى أن الطرفين استعرضا كذلك المهام المنوطة بالحلف والمتعلقة بتدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة العسكرية، فضلاً عن مناقشة سبل تسهيل مهام البعثة وإمكانية توسيع مهامها لتشمل كذلك تدريب قوات الشرطة العراقية.

أمنياً، أعلن جهاز الأمن العراقي القبض على 24 متهماً من الحركات الإرهابية في 6 محافظات.

وأضاف الجهاز، في بيان أمس، أنه «بعد توافر المعلومات الاستخبارية المؤكدة عن تحرك بعض العناصر المشتبه بها لاستهداف وتهديد السلم المجتمعي، شرعت القوات الأمنية في عموم محافظات العراق بتشكيل فرق عمل خاصة، للحد من هذه النشاطات الإرهابية وإلقاء القبض على المروجين لها ووفقاً لمذكرات قبض قضائية».