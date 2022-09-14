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ليبيا.. جهود مكثفة لاستكمال «المسار الدستوري»

عماد السايح مستقبلاً السفير الألماني لدى ليبيا (من المصدر)
15 سبتمبر 2022 02:18

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

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تستمر الجهود الدولية بهدف استكمال «المسار الدستوري» والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بأقرب وقت في ليبيا. وواصل السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت اجتماعاته مع كافة الأطراف السياسية والفاعلة في المشهد الليبي، وذلك تمهيداً لطرح بلاده مبادرة جديدة لتنظيم مؤتمر «برلين 3» لوضع رؤية تدفع نحو حل الأزمة.
وأكد أونماخت، خلال لقائه رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ما يعزز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.
كما بحث السفير الألماني مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النوري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الجهود المبذولة بين مجلسي النواب والدولة لاستكمال المسار الدستوري للدفع نحو إجراء الانتخابات.
وأكد السفير الألماني أن «هذه الجهود مستمرة، بناء على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في اجتماعات جنيف والقاهرة، والتطرق لمحادثات برلين بشأن ليبيا التي عُقِدت نهاية الأسبوع الماضي».
وبحث السفير الألماني مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.
يأتي ذلك بعد ساعات من لقاء الوزيرة الليبية مع سفير سويسرا لدى تونس وليبيا جوزيف رينجلي، الذي أكد دعم بلاده جهود إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا خلال أقرب وقت ممكن.
وقال مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد»، إن التقارب الأخير بين الأطراف الإقليمية المنخرطة في المشهد الليبي سيساهم بشكل كبير في حل عدد من الأزمات المرتبطة بالمسارين السياسي والعسكري، مشيراً إلى أن التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي تعقد الأزمة بشكل كبير.
في غضون ذلك، أعلنت مجموعة من الأعيان والنشطاء في مدينة البيضاء، تأسيس حراك شعبي اجتماعي لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأوضح بيان صادر عن الحراك، أن «هذا الموقف جاء بسبب ما تمر به البلاد من أزمة وانسداد سياسي بسبب الصراع ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما جعل الشعب الليبي يئن بين الصراع السياسي والأزمة الاقتصادية، ولفشل جميع خرائط الطريق السياسية الدولية والمحلية والاتفاقات».

إصابة 17 شخصاً بانفجار محطة وقود في سبها 
أفادت مصادر طبية وشهود عيان، أمس، عن وقوع انفجار بمحطة وقود بمدينة سبها جنوب غربي ليبيا أدى إلى إصابة 17 شخصاً. 
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي القول إن انفجاراً وقع بمحطة وقود في سبها أدى إلى سقوط 17 جريحاً، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جراء الحادث. 
ويأتي الانفجار الذي وقع مساء أمس الأول، بعد أسابيع من انفجار صهريج وقود جنوبي ليبيا أدى إلى وفاة 20 شخصاً وإصابة آخرين.

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