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«الرئاسي اليمني»: ملتزمون بنهج السلام الشامل

«الرئاسي اليمني»: ملتزمون بنهج السلام الشامل
15 سبتمبر 2022 02:18

عدن (الاتحاد)

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أكد رئيس المجلس الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، حرص المجلس والحكومة على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين بما يخدم مصالح الشعب اليمني، ويخفف من معاناته الإنسانية التي صنعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وقال العليمي، في لقاء مع المنظمات والخبراء الألمانية، أمس، إن المجلس والحكومة ملتزمان بنهج السلام الشامل الذي يضمن العدالة والمواطنة المتساوية، والشراكة في السلطة والثروة، وتمكين النساء والشباب من المشاركة الفاعلة في حاضر ومستقبل اليمن، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المنظمات والخبراء الألمان، أمام تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك مسار الهدنة الإنسانية، ومحاولات الميليشيات الحوثية لإفشالها، والشراكة المطلوبة مع منظمات المجتمع المدني الألماني لدعم سبل الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مسار التنمية وبناء جسور التواصل الفاعل مع الشعب اليمني.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
ميليشيات الحوثي
اليمن
رشاد العليمي
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