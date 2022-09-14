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الأمم المتحدة تحذر من تفجر الأوضاع الأمنية في سوريا

أرشيفية
15 سبتمبر 2022 02:19

نيويورك (الاتحاد)

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حذرت الأمم المتحدة أمس، في تقرير جديد من خطر تفجر الأوضاع الأمنية على صعيد الحرب في سوريا مرة أخرى والعودة إلى مستويات المعارك واسعة النطاق بعد اشتعال عدة جبهات في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة.
وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة: «لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع. لكن هذا هو ما قد تكون في طريقها إليه».
وأضاف بينيرو للصحفيين في جنيف: «كان لدينا اعتقاد في وقت ما أن الحرب انتهت تماماً في سوريا، لكن الانتهاكات الموثقة في التقرير تثبت عكس ذلك».
وخلص التقرير المؤلف من 50 صفحة إلى أن «الانتهاكات الجسيمة ازدادت في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الماضية».
وأشار التقرير إلى اندلاع قتال في شمال شرق سوريا وشمال غربها تسبب في سقوط عشرات القتلى من المدنيين وحد من إمدادات الغذاء والماء.

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