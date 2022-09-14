مسؤولة أممية لـ«الاتحاد»: ندعم العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين

عبد الله أبوضيف (بيروت، القاهرة)

أكدت دلال حرب المتحدّثة الرسميّة باسم المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دعم العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، داعيةً إلى ضرورة مراعاة حقوقهم وعدم ترحيلهم قسرياً أو خفض المساعدات المقدمة لهم.

وعاد ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الضوء من جديد، مع تصاعد الدعوات من بعض المسؤولين بأن بلادهم لم تعد قادرة على تحمل مسؤوليتهم، وسط مطالبات شعبية بتخفيض الدعم الحكومي للمخيمات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب الاقتصاد اللبناني والتي تعد من أكبر الأزمات الاقتصادية على مستوى العالم.

وقالت دلال حرب في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن لبنان يعتبر أكثر بلد في العالم استضافة للاجئين بالنسبة لعدد سكانه، مشيرةً إلى وجود 844 ألف سوري مسجل لدى المفوضية، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

وأضافت: «المفوضية تنادي بضرورة استمرار دعم لبنان للاجئين السوريين نظراً للمسؤولية الكبيرة التي تقع على كاهلهم ولمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يمر به اللبنانيون واللاجئون على السواء».

وأشارت إلى أن هدف مفوضية اللاجئين الأول والأخير هو حماية الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك اللاجئون والمجتمعات المضيفة.

وأكدت المسؤولة الأممية أن نهج المفوضية وموقفها من عودة اللاجئين السوريين يستند بشكل أساسي إلى المبادئ الدولية العالمية بشأن عودة اللاجئين.

وأشارت إلى أن المفوضية لم تتلق حتى الآن أي خطة بشأن إعادة اللاجئين السوريين، مطالبةً بعدم إجبارهم على العودة.

وقالت: «مفوضية اللاجئين تؤكد أن نيات اللاجئين في العودة ما زالت مرتبطة بعوامل عدة متعلّقة بالوضع داخل سوريا، وإلى أن يتمّ توفير هذه العوامل، تواصل المفوضية العمل مع السلطات اللبنانية لتلبية احتياجات اللبنانيين واللاجئين الأكثر ضعفاً، لا سيما في سياق الأزمة الاقتصادية الحالية وحشد المجتمع الدولي لمواصلة دعم لبنان».

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يدعم العودة الطوعية للسوريين، مشيراً إلى أن هذه الشروط لم تتحقق بعد.

وأوضح بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، عبر «تويتر»، أن «رئيس البعثة دان ستوينيسك، التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في دمشق».

وأشار إلى دعم الاتحاد لجميع أعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأن اللاجئين في سوريا، بما في ذلك العودة الطوعية.