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ملك الأردن وماكرون يدعوان لمؤتمر حول الشرق الأوسط

ماكرون وزوجته بريجيت يستقبلان ملك الأردن والملكة رانيا وولي العهد
15 سبتمبر 2022 01:18

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني المللك عبد الله الثاني إلى عقد مؤتمر جديد في "أسرع وقت ممكن" حول رهانات الشرق الأوسط.
وخلال لقاء في قصر الإليزيه، تطرّق ماكرون والملك عبدالله الثاني إلى "الرهانات الإقليمية ولا سيّما مكافحة الإرهاب والوضع في العراق"، على ما أفادت الرئاسة الفرنسية.
وأضافت في بيان أنّه "في ظلّ الوضع الإقليمي الراهن، اتفقا على ضرورة عقد مؤتمر جديد على غرار مؤتمر بغداد في أغسطس 2021، في أسرع وقت ممكن".
وجدّد الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني تأكيد "التزامهما بالعمل معا ومع الشركاء الآخرين المعنيين لإعادة فتح أفق السلام بين الإسرائيليين والفلطسينيين".
وأكد ماكرون مجدّداً "دعم فرنسا للدول في وجه الأزمة الغذائية" الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أنّ هذا اللقاء يشكّل "مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين وسيتيح "مواصلة العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية".

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إيمانويل ماكرون
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