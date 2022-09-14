تراجع إصابات كورونا في أميركا على مدى أسبوعين

انخفض عدد الحالات الإيجابية لكوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 29 % على مدى الأسبوعين الماضيين، وفقا لأحدث بيانات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز". ورصد انخفاض بنسبة 9 % في الوفيات بكوفيد- 19 في البلاد خلال نفس الفترة. وارتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى مليون و51 ألفا و323 حالة بعد تسجيل 520 شخصا الثلاثاء، حسبما ذكرت أحدث بيانات لجامعة جونز هوبكنز. كما أظهرت البيانات 67306 حالات إصابة جديدة في نفس اليوم، لتصل إجمالي حالات كوفيد- 19 في الولايات المتحدة إلى 95 مليون و390 ألفا و557 حالة. سجلت ولاية ميشيجن أكبر عدد من الوفيات بلغ 150 حالة، وأكبر عدد من حالات الإصابة وبلغ 10062 حالة. وسجلت البلاد انخفاضا بنسبة 10 % في عدد مرضى كوفيد-19 في الأسبوعين الماضيين. وانخفض عدد المرضى، الذين نقلوا إلى وحدات الرعاية المركزة، بنسبة 8 %.