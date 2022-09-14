إثيوبيا ملتزمة بعملية السلام برعاية الاتحاد الأفريقي

أكدت الحكومة الإثيوبية "التزامها" بمحادثات السلام الهادفة إلى إنهاء الصراع في شمال البلاد برعاية الاتحاد الأفريقي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء.

وقال ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية، خلال لقاء مع دبلوماسية أوروبية، إن "الحكومة الإثيوبية ملتزمة بعملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي وتأمل في أن يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود الهادفة إلى إنهاء الصراع سلميا"، وفق الوزارة.

وأضافت أن ديميكي أطلع مديرة قسم أفريقيا في هيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي ريتا لارانجينا على "الوضع الحالي في إثيوبيا فيما يتعلق بالنزاع في الشمال وجهود بناء السلام التي بذلتها الحكومة الإثيوبية حتى الآن".

يأتي البيان، الذي نشر على موقع فيسبوك، بعد إعلان مسلحي إقليم تيغراي الأحد استعدادهم للتفاوض تحت إشراف الاتحاد الأفريقي. أخبار ذات صلة الاتحاد الإفريقي: استعداد جبهة تيجراي للتفاوض فرصة فريدة الإمارات تدعو إلى تعزيز ثقافة التسامح ومواجهة التطرف

المصدر: آ ف ب