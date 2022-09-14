ارتفاع حصيلة قتلى المبنى المنهار في عمّان

ارتفعت حصيلة ضحايا المبنى المنهار في العاصمة الأردنية عمان، أمس الثلاثاء، إلى تسعة قتلى اليوم الأربعاء.

وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام إن «فرق الإنقاذ تمكنت قبل قليل من إخلاء جثة أخرى من تحت الأنقاض، لترتفع حصيلة ما تم انتشاله إلى تسعة وفيات».

وأضاف البيان أن «فرق الإنقاذ ما زالت تعمل بكامل قواها للوصول إلى بقية المحاصرين».

وكانت حصيلة سابقة من المصدر نفسه أشارت إلى انتشال ثماني جثث من أنقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة، وهي من أقدم أحياء العاصمة الأردنية.

وكانت فرقة الإنقاذ نجحت، في وقت سابق، في إخراج طفلة ورجل على قيد الحياة، بعد نحو 24 ساعة من انهيار المبنى.

ويبلغ عمر الطفلة أربعة شهور واسمها «ملاك»، فيما يبلغ عمر الرجل 45 عاماً.

وتوجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء الأربعاء فور عودته من فرنسا، إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لمتابعة عمليات الإنقاذ، حسبما أفادت قناة «المملكة» الرسمية.

وقال مدير الدفاع المدني العميد حاتم جابر، في تصريحات للصحافيين في مكان الحادث، إن «عمليات البحث والإنقاذ التي شارك فيها أكثر من 350 عنصراً من الدفاع المدني والبحث والإنقاذ ستستمر دون توقف، ولحين إخراج جميع المحاصرين الذين سنبقى نعتبرهم أحياء». أخبار ذات صلة قصة رحيل 4 أطفال تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان «خليفة الدولية» تنظم المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية نوفمبر المقبل

المصدر: آ ف ب