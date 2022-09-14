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جوتيريش يوجه نداء قوياً بشأن الاحتباس الحراري

أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
15 سبتمبر 2022 00:26

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، نداء قوياً إلى زعماء العالم بشأن التغير المناخي.
ودعا جوتيريش زعماء العالم الذين سيجتمعون الأسبوع القادم في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى العمل على خفض درجة الحرارة الآن.
وقال إن رسالته لزعماء العالم هي «اخفضوا درجة الحرارة الآن».
وأوضح أن أشد الناس ضعفاً في العالم هم الذين «يدفعون ثمناً باهظاً لعقود من العناد من جانب الدول المتسببة في أكبر قدر من انبعاثات (الغازات المسببة للاحتباس الحراري)».
وأضاف الأمين العام للمنظمة الدولية للصحفيين، في نيويورك، بعد عودته من باكستان التي شاهد فيها تبعات تغير المناخ في شكل فيضانات مدمرة: «دول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80 بالمئة من الانبعاثات. وتعاني هي الأخرى تأثير موجات الجفاف والحرائق والفيضانات غير المسبوقة، لكن التحرك بشأن المناخ لا يزال متعثراً على ما يبدو».
وحث جميع البلدان، بقيادة مجموعة العشرين، على ضرورة تعزيز أهدافها الوطنية لخفض الانبعاثات سنوياً من أجل الحد من ارتفاع درجة حرارة العالم بواقع 1.5 درجة. 
وحذر من تضاعف مآسي تغير المناخ ما لم يتم اتخاذ إجراءات الآن. 
وشدد الأمين العام على أهمية أن تتمحور مناقشات دورة الجمعية العامة لهذا العام حول توفير الأمل للناس، لافتاً إلى أن خطابه أمام الجمعية العامة الأسبوع القادم سيتناول قضايا عدة، من بينها التغير المناخي. 

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